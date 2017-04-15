Dha İstanbul- Otogarda Referandum Yoğunluğu

Haber - Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA



Referanduma saatler kala Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketlilik yaşanıyor. Oy vermek için vatandaşlar memleketlerine giderken kimisi ise oyunu kullanmak üzere İstanbul'a geldi. Yolcular, "Vatandaşlık görevimizi yapacağız" derken, otobüs firması yetkilileri ise "Daha çok giden var" dedi.



Referandum için giden yolculardan Mesut Kahraman, "Çocuklarımız ziyarete İstanbul'a geldik. Yarın oy kullanabilmek için şimdi memlekete gidiyoruz" dedi. Erzincan'a giden Hüseyin Balta ise "İş ziyareti için yurtdışındaydım. Şimdi oy kullanmak için memlekete gidiyorum. Vatandaşlık görevimizi yapacağız."



Görüntü Dökümü



------------------------



-Otogardan görüntüler



-Otobüs bekleyenler



-Yolcular ile röp



-Otobüslerin yanaşması



-Bagaj koyan bir yolcu ile röp



-Firma yetkilisinin açıklamaları



-Genel ve detaylar