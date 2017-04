Dha İstanbul - Müjdat Gezen Sanat Merkezinin Yakılması Davası; Sanık Tahliye Edildi

Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni (MGSM) kundakladığı gerekçesi ile "Mala zarar verme" ve "Kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Ali Aligül, kendi avukatı ve müştekilerin Avukatı Celal Ülgen'in talebi üzerine yurtdışı yasağı koyularak tahliye edildi.



Müştekiler MSGM ve müdürü Mehmet Ali Sarıkaya'nın Avukatı Celal Ülgen, "Tutuklanma bir tedbirdir, bu tedbirin ugyulanmasına gerek yoktur. Kimsenin tutuklama ile terbiye edilmesini istimeyiz" diyerek sanığın tahliyesi yönünde talepte bulundu.



Avukat Celal Ülgen, Müjdat Gezen'in sanığı çaya davet ettiğini söyledi. Sanık Aligül'de bu daveti kabul etti.



İstanbul Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ali Aligül ile Aligül'ün Avukatı Zeynep Sümeyye Eker ile müştekiler MSGM ve MSGM'nin müdürü Mehmet Ali Sarıkaya'nın Avukatı Celal Ülgen katıldılar.



MÜŞTEKİLER MADDİ ZARARI İSTEMEDİ



Duruşmada söz alan müştekilerin Avukatı Celal Ülgen, müvekkillerinin talebi doğrultusunda sanıktan maddi zararlarına ilişkin bir talepleri olmadığını belirterek, "Müvekkillerimle görüştüm, eğitim merkezimizdeki zarar sigorta tarafından karşılanacaktır. Bu konuda tarafımıza bir külfet düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Sanığın evli ve 4 çocuklu oluşunu da dikkate alarak kendisinden herhangi bir şekilde maddi ya da manevi gider talebinde bulunmuyoruz, cezai yönden şikayetimiz ise sürüyor" dedi. Av. Ülgen, bu taleplerinden vazgeçtikleri için sigorta şirketince ödenen tutarın kendilerine rücu edilmesi durumunda da sanıktan bir talepte bulunmayacaklarını söyledi.



'KEŞEKE YAŞANMASAYDI'



Sanık Mehmet Ali Aligül ise, o anda fevri bir davranış sonucu olayı gerçekleştirdiğini belirterek, "Keşke bunlar yaşanmasaydı" dedi.



Söz alana sanığın Avukatı Zeynep Sümeyye Eker, müvekkilinin pişmanlığını dile getirdiğini belirterek, "Gerek katılanlar vekilinin tazminat konusundaki olumlu görüşleri, gerekse müvekkilimin evli ve 4 çocuklu olması dikkate alınarak tahliyesini talep ediyorum" dedi.



MÜŞTEKİLER DE TAHLİYE İSTEDİ



Sanık avukatının tahliye talebine katıldığını belirten müştekilerin Avukatı Celal Ülgen, Her ne kadar sanığın yaptığı eylemi vahim bulsak da bizim bu aşamada sanığın tahliyesine itirazımız yoktur. Tutuklama bir tedbirdir, bu tedbirin uygulanmasına gerek yoktur. Kimsenin tutuklama ile terbiye edilmesini istemiyoruz" dedi.



MÜJDAT GEZEN'İN ÇAY DAVETİNİ KABUL ETTİ



Müjdat Gezen'in bir talebi bulunduğunu ifade eden Ülgen, "Sanık sanat merkezimize gelip bir çay içebilir. Bizi tanımasını istediğimiz içindir. Müjdat Gezen'in talebidir bu" dedi.



Ülgen'in bu sözleri üzerine Hakim Gökhan Pala, sanığa dönerek, "Ne diyorsun, bak çaya davet ediyorlar" dedi. Sanık, "Ailemle görüşeyim" deyince Hakim Pala, "Bu kadar olumlu yaklaşımlar var" sözleri üzerine sanık, "Bu davete ben de memnun oldum, icabet ederim" dedi.



TAHLİYE EDİLDİ



Hakim Pala, "Bu kadar olumlu yaklaşımdan sonra tahliyene karar veriyorum" diyerek sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Kadıköy Ziverbey'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MGSM) 20 Şubat 2017 tarihinde giriş kapısında çıkan yangın sonucu izlenen güvenlik kameraları görüntülerinde kimliği tespit edilen Mehmet Ali Alilgül, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen Alagül, tutuklanma talebiyle gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Alagül, bu kez yine tutuklanma gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.



Alagül hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alagül'ün olay tarihinde MSGM'ye elinde bulunan benzin şisesi ile gittiği, benzini binanın giriş katına dökerek yangın çıkardığı belirtiliyor.



İddianamede Alagül'ün, "Mala zarar verme" ve "Kasten yangın çıkarma" suçlarından 1 yıl 2 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.



İddianamede, Müjdat Gezen'in Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit'in torunu hakkında sarf ettiği sözlerin, bu padişahı seven kişilerde tahrik oluşturacak nitelikte olduğu belirtilerek, sanık lehine "Haksız tahrik" indiriminin uygulanması istendi.



