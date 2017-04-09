Dha İstanbul - MHP'nin Yenikapı Miting Alanında Türk ve Türkmen Bayrakları
MHP'nin mitingine katılanlara Türk bayrağıyla birlikte mavi renkteki Türkmen bayrağı da dağıtılıyor.
MHP'nin mitingine katılanlara Türk bayrağıyla birlikte mavi renkteki Türkmen bayrağı da dağıtılıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasında Suriye ve Kerkük Türkmenleri için önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
MHP mitingi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dün gerçekleştirdiği mitingle aynı yerde yapılıyor ancak alan yarı yarıya daraltıldı.
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul
MHP'nin Yenikapı'da gerçekleştirdiği evet mitingine gelenler Türk bayrağının yanında Türkmen bayrağı da taşıyor. Arama noktalarında katılımcıları bu iki bayrak dağıtılıyor. Meydanda kırmızı mavi renk hakim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasında Suriye ve Kerkük Türkmenleri için önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
ALAN DARALTILDI
MHP Mitingi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dün gerçekleştirdiği mitingle aynı yerde yapılıyor. Miting alanı neredeyse yarı yarıya daraltıldı. Dünkü mitingdeki kullanılan bariyerler yaklaşık 100 metre daraltıldı. Mitingin saat 16: 00'da başlaması bekleniyor.
ATATÜRK, TÜRKEŞ VE BAHÇELİ POSTERİ
Kürsüde ve alandaki bayraklar da MHP Ülkenin teminatı yazısı dikkat çekerken, MHP'nin Kurucu Genelbaşkanı Alparslan Türkeş, Atatürk ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posterleri yan yana asıldı.
Görüntü Dökümü:
Mitinge katılanların alana yürüyüşlerinden detaylar
Polisin aldığı tedbirlerden detaylar
Dünkü miting alanıyla bugünkü miting alanı sınırını gösteren detayla