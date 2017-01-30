Dha İstanbul - Metrobüs ile Yol Yardım Aracı Çarpıştı (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHAAvcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, Okmeydanı durağına metreler kala, metrobüs yolunda görevli yol yardım aracıyla çarpıştı.

Dha İstanbul - Metrobüs ile Yol Yardım Aracı Çarpıştı (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, Okmeydanı durağına metreler kala, metrobüs yolunda görevli yol yardım aracıyla çarpıştı. Kazada ilk belirlemeler göre 2 kişi hafif yaralandı.

Görüntü Dökümü:

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Metrobüsün görüntüsü

Yaralının görüntüsü

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