Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA
Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, Okmeydanı durağına metreler kala, metrobüs yolunda görevli yol yardım aracıyla çarpıştı. Kazada ilk belirlemeler göre 2 kişi hafif yaralandı.
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Dha İstanbul - Metrobüs ile Yol Yardım Aracı Çarpıştı (1)
Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHAAvcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, Okmeydanı durağına metreler kala, metrobüs yolunda görevli yol yardım aracıyla çarpıştı.
Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA