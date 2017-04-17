Dha İstanbul- Meteorolojiden İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli yağış yarın sabah saatlerine kadar etkili olacakHaber: Erhan TEKTEN İstanbul DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli yağış yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak
Haber: Erhan TEKTEN İstanbul DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun, yarın sabah sabah saatlerine kadar kuvvetli yağacağı belirtildi. Açıklamada vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği ifade edildi.