Dha İstanbul- Mehmet Ekinci Adliyeden Çıkarılırken de Konuştu (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA



Eski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.



Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Ekinci, ifadesinin ardından "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı. Mehmet Ekinci, adliyeden çıkarılırken de gazetecilere açıklama yaptı.



Görüntü Dökümü:



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/ÖZEL////



-Adliyeden çıkarılması



-Konuşması



-Polis aracını bindirilmesi