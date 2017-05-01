Dha İstanbul - Mecidiyeköy'de Taksim'e Yürümek İsteyen Gruba Müdahale (2)
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Ali KEREM BENGİ - İSTANBUL DHAGayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi.
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Ali KEREM BENGİ - İSTANBUL DHA
Gayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grup, Mecidiyeköy'e geldiğinde polis müdahale etti. Biber gazıyla yapılan müdahale sırasında grup üyeleri ara sokaklara kaçtı. Müdahale ara sokaklarda da sürdü. Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Görüntü Dökümü:
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-Grubun toplanması
-Yürüyüşten görüntüler
-Müdahaleden görüntüler
-Gözaltılar
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