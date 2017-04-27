Dha İstanbul -  Marmaray Üzerindeki Otel Projesine 4 Yıl Sonra Onay





Sirkeci Garı yakınında bulunan ve altından Marmaray hattı geçen arsaya yapılmak istenen otel projesi, 4 yılın ardından onaylandı.



3 BODRUM KATINDAN 2 BODRUM KATINA DÜŞÜRÜLDÜ



4 yıl önce 3 bodrum kat ve 4 normal kattan oluşan "Cemal Akmercan Otel Projesiö için Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) Marmaray İstanbul Bölge Müdürlüğü, inşaat kazısının Marmaray'a 50 metre yaklaşacağı ve sarsıntının tünellere zarar vereceğine dair bir rapor hazırlamıştı. Projenin yeniden başlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan yeni başvuruda bodrum kat sayısı 2'ye düşürüldü. Başvurudan 13 gün sonra, proje için 17 Nisan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' kararı verildi. Yenilenen proje, 2 bodrumla birlikte zemin kat, 4 normal kat ve çatı arası kattan oluşacak. 108 oda kapasiteli olması planlanan otelin bedeli 7 milyon lira olacak. 2 yılda tamamlanması planlanan otel, 8 araçlık otopark ve havuz ile birlikte toplam 8 bin 343 metrekare kapalı alana sahip olacak.



"MARMARAY'A ETKİSİ OLMAYACAKö DENİLDİ



Proje Marmaray proje alanının üzerinde kaldığı için DLH Marmaray İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden yeniden rapor alındı. Rapor bu kez olumlu çıktı. Yeni başvuruda "Proje alanının içerisinde bulunduğu alan Marmaray Proje alanının üzerinde kalmaktadır. Projenin İmar kapsamında yürütülen çalışmalar dahilinde; söz konusu durum ile alakalı olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 17.11.2016 tarihli görüşünde projesine uygun olarak 2 bodrum, zemin ve 4 normal kat yapılmasının Marmaray Projesi Tünellerine herhangi bir etkisinin olmayacağı belirtilmiştirö ifadeleri yer alıyor.



OTEL İÇİN 21 UYARI



Öte yandan raporda otel için 21 maddelik uyarıda bulunuldu. İnşaat sırasında sondaj yapılmaması, yüksek titreşimli silindir kullanılmaması, inşaat sınırlamalarına mutlak uyulması gerektiği gibi uyarılar yer aldı. Olası risklere karşı çevre binalar için gerekli tedbirlerin alınmasının inşaat sahibinin sorumluluğunda olduğu, parselde projesine uygun imalat yapılamaması halinde idarenin sorumlu tutulamayacağı belirtildi. - İstanbul