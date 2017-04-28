Dha İstanbul - Marmaray'daki Heyecanın Nedeni: Yangın Sensörü Arızası
Cengiz ÇOBAN - Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHAMarmaray'daki yangın sensör sistemi arızası heyecana yol açtı.
Cengiz ÇOBAN - Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHA
Marmaray'daki yangın sensör sistemi arızası heyecana yol açtı. Bu sırada anonslar da duyuldu. Alarmın arıza nedeniyle çalıştığının anlaşılması ve duruma müdahale edilmesinden sonra heyecan son buldu. Seferler normal olarak yapılıyor
Görüntü Dökümü
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anadolu ve avrupa yakası istasyonları
normal olarak süren seferleri
yolcu kamerasından duyulan anons
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