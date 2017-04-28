Dha İstanbul - Marmaray'daki Heyecanın Nedeni: Yangın Sensörü Arızası

Cengiz ÇOBAN - Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHA



Marmaray'daki yangın sensör sistemi arızası heyecana yol açtı. Bu sırada anonslar da duyuldu. Alarmın arıza nedeniyle çalıştığının anlaşılması ve duruma müdahale edilmesinden sonra heyecan son buldu. Seferler normal olarak yapılıyor



Görüntü Dökümü



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anadolu ve avrupa yakası istasyonları



normal olarak süren seferleri



yolcu kamerasından duyulan anons



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