Dha İstanbul - Marmaray'daki Heyecanın Nedeni: Yangın Sensörü Arızası

Cengiz ÇOBAN - Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHAMarmaray'daki yangın sensör sistemi arızası heyecana yol açtı.

Dha İstanbul - Marmaray'daki Heyecanın Nedeni: Yangın Sensörü Arızası

Cengiz ÇOBAN - Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHA

Marmaray'daki yangın sensör sistemi arızası heyecana yol açtı. Bu sırada anonslar da duyuldu. Alarmın arıza nedeniyle çalıştığının anlaşılması ve duruma müdahale edilmesinden sonra heyecan son buldu. Seferler normal olarak yapılıyor 

Görüntü Dökümü

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anadolu ve avrupa yakası istasyonları

normal olarak süren seferleri

yolcu kamerasından duyulan anons

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