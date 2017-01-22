Zeki GÜNAL, İstanbulDHA
Polis, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakaladı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif Turunç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada glock marka silah bulundu.
Görüntü Dökümü
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teröristin yere yatırılıp etkisiz hale getirildiği anın fotosu.
Dha İstanbul - Lav Silahlı Saldırıları Gerçekleştiren Teröristin Yakalandığı An
Zeki GÜNAL, İstanbulDHAPolis, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakaladı.
Zeki GÜNAL, İstanbulDHA
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