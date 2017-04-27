Dha İstanbul - Kurtarma Operasyonuna Katılan Bazı Askeri Gemiler Beykoz'a Döndü (2)

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Özgür EREN - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA



Kilyos açıklarında yük gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisine müdahale için Karadeniz'e açılan Türk askeri gemileri geri döndü. Bir savaş gemisi ve ona eşlik eden iki sahil güvenlik botu Beykoz'daki askeri limana yanaştı.



Görüntü Dökümü:



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Asker geminin karadenizden boğaza girişi, Beykoz'daki askeri limana yaşanması



Askeri gemiye eşlik eden sahil güvenlik botlarından detay