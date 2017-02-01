Dha İstanbul - Küçükçekmece'de Dehşet : 2 Ölü

BİR KADINI KURŞUNLAYARAK ÖLDÜREN KİŞİ DAHA SONRA İNTİHAR ETTİMehmet AKTARAN, İstanbulDHAKüçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi.

Dha İstanbul - Küçükçekmece'de Dehşet : 2 Ölü

BİR KADINI KURŞUNLAYARAK ÖLDÜREN KİŞİ DAHA SONRA İNTİHAR ETTİ

Mehmet AKTARAN, İstanbulDHA

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi. Öldürülen kadının intihar eden saldırganın eski eşi olduğu ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

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yerde cansız bedenler

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