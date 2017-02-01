BİR KADINI KURŞUNLAYARAK ÖLDÜREN KİŞİ DAHA SONRA İNTİHAR ETTİ
Mehmet AKTARAN, İstanbulDHA
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi. Öldürülen kadının intihar eden saldırganın eski eşi olduğu ileri sürüldü.
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yerde cansız bedenler
Dha İstanbul - Küçükçekmece'de Dehşet : 2 Ölü
BİR KADINI KURŞUNLAYARAK ÖLDÜREN KİŞİ DAHA SONRA İNTİHAR ETTİMehmet AKTARAN, İstanbulDHAKüçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi.
BİR KADINI KURŞUNLAYARAK ÖLDÜREN KİŞİ DAHA SONRA İNTİHAR ETTİ