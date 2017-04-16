Dha İstanbul - Kısıklı'da Referandum Kutlaması

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA



Referandumda sonucunun resmi olmayan verilerinin açıklanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde kutlamalara başlandı.



Araçları ile konvoy yapan vatandaşlar marşlar çalarak sloganlar attı. Yakılan çok sayıda meşalenin ışığında sallanan Türk bayrakları renkli görüntüler oluşturdu. Yüzlerce vatandaş, Erdoğan'ın evinin önünde sevinç gösterisi yaparken polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Görüntü Dökümü:



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-Meşale yakılması



-Araç konvoyu



-Atılan sloganlar



-Açılan pankart



-Röportajlar



-Bayrakların sallanması



-Genel ve detay