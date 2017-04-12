Dha İstanbul -  Kılıçdaroğlu: (Yazıcı'nın Açıklamaları) Özel Bir Açıklama Yapmasına Gerek Yok Ki

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul'daki programı öncesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları soruldu.

Dha İstanbul -  Kılıçdaroğlu: (Yazıcı'nın Açıklamaları) Özel Bir Açıklama Yapmasına Gerek Yok Ki

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul'daki programı öncesine  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları soruldu. Kılıçdaroğlu, "Zaten uçakta beraberdik. Yani özel bir açıklama yapmasına gerek yok ki" dedi. 

Kılıçdaroğlu daha sonra programın yapılacağı salona geçti. 

Görüntü Dökümü:

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Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

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