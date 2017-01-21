Dha İstanbul - Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a Geçmiş Olsun Telefonu

Haber: Özgür ALTUNCU - İSTANBUL DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dha İstanbul - Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a Geçmiş Olsun Telefonu

Haber: Özgür ALTUNCU - İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

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