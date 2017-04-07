Dha İstanbul - Kılıçdaroğlu Gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleriyle Biraraya Geliyor (1)
Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle İstanbul'da biraraya geliyor.
Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle İstanbul'da biraraya geliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun salona girişi
-Genel yayın yönetmenlerini selamlaması
-Detaylar
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