Dha İstanbul - Kılıçdaroğlu Gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleriyle Biraraya Geliyor (1)

Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle İstanbul'da biraraya geliyor.

Dha İstanbul - Kılıçdaroğlu Gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleriyle Biraraya Geliyor (1)

Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle İstanbul'da biraraya geliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun salona girişi

-Genel yayın yönetmenlerini selamlaması

-Detaylar

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