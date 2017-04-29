Dha İstanbul - Kazancı Yokuşu'nda Anma (1)
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHAAralarında DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği'nin de bulunduğu 1 Mayıs Düzenleme Komitesi, 1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşu'nda ölen 37 kişiyi karanfillerle andı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA
Aralarında DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği'nin de bulunduğu 1 Mayıs Düzenleme Komitesi, 1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşu'nda ölen 37 kişiyi karanfillerle andı.
Görüntü Dökümü:
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