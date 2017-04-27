Dha İstanbul - Kayahan'ı Çocuklar Şarkılarıyla Andı

Kayahan'ın unutulmaz şarkıları, Büyükçekmece'de çocuklar tarafından seslendirildi.



Kayahan'ın eşi İpek Açar da çocuklarla sahneye çıktı



İstanbul DHA



Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu, Kayahan'ın unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Kayahan'ın eşi İpek Açar ve sanatçı Suat Suna da çocuklara eşlik etti.



Ustalara Saygı gecesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Kayahan anıldı. 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri' isimli konser kapsamında 110 çocuktan oluşan Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu, İskender Paydaş orkestrası eşliğinde Kayahan'ın unutulmayan eserlerini seslendirdi. Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Kayahan'ın eşi İpek Açar ve sanatçı Suat Suna da katıldı. Açar ve Suna'da çocuklara eşlik etti.



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