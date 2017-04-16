Dha İstanbul- Kartal'da Oy Sayımı Sırasında Kavga: 2 Yaralı

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHAKartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyaların sayımı sırasında sandık görevlileri arasında çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Dha İstanbul- Kartal'da Oy Sayımı Sırasında Kavga: 2 Yaralı

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyaların sayımı sırasında sandık görevlileri arasında çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kavga, Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Referandum nedeniyle verilen oyların sayımı sırasında sandık görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sandık görevlisi 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kavga nedeniyle okula gelen polisler, bahçede toplanan kalabalığı kısa sürede dağıttı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Kavga nedeniyle oluşan kalabalık

-Okul

-Okulun bahçesindekilerin dağılması

-Resmi ve sivil polis aracı

Genel ve detay

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