RUS ASKERİ GEMİSİ BATTI: 78 PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Enver ALAS - Erhan TEKTEN - Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA



Karadeniz'de Rus askeri gemisi ile Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemi çarpıştı. "Liman" adlı Rus askeri gemisi batarken 78 personel kurtarıldı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce Karadeniz'deki gemi kazasıylla ilgili yapılan açıklamada, Liman isimli Rus askeri gemisinin battığı, 78 personelinin ise tahliye edildiği bildirildi.



Açıklama şöyle:



"27.04.2017 tarihinde "Liman" isimli Rus bayraklı askeri gemi ile Togo bayraklı "Youzarsıf h" adlı geminin çatıştığı bilgisi alınmıştır.Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile KIYEM 3, Kıyı Emniyeti 8 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir.



Liman isimli Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 37'si Kıyı Emniyeti 8, 26'sı KIYEM 3 ve 15'i Youzarsıf h gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir.



14.48 itibariyle "Liman" isimli Rus askeri gemisinin battığı rapor edilmiştir."



Görüntü Dökümü:



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-Kilyos açıklarından görüntüler



-Denizdeki hareketlilik



-Sisten görüntüler



-Batan Rus askeri gemisinin fotoğrafı



-Diğer geminin fotoğrafı



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