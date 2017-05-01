Dha İstanbul- Kani Beko: İşsizlik Fonumuzu Gasp Etmek İsteyen Leş Kargalarına İzin Vermeyeceğiz

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hakime TORUN - Güven USTA İstanbul DHA



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "İşsiz sayısı rekorla tarihe geçti. 5 işçiden 3'ü işsiz. İşsizlik hızla artıyor. İşsizlik fonumuzu gasp etmek isteyen leş kargalarına izin vermeyeceğiz. Taşeron işçi kardeşlerimiz kadro alıncaya kadar bedeli ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek. Kiralık işçi denilen kölelik düzenini getirdiler köle satar gibi işçi kiralamayı yasal hala getirdiler. Bu da yetmedi kamu emekçilerini iş güvencesini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Artık yeter hep beraber haykıralım. Köleliğe teslim olmayacağız. Köle satan tüccarlar kaybedecek" dedi.



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs'ı kutlayarak konuşmasına başladı. Beko, "Selam olsun Cumartesi annelerine, selam olsun savaşa karşı barış diyen yiğitlere. Dünyanın dört bir yanında bugün milyonları dolduranlara selam olsun" dedi.



"TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN ARKADAŞLARIMIZIN DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"



Taksim'deki gözaltılara değinen Kani Beko, "1 Mayıs birlik dayanışma, mücadele günü için Taksim'e çıkmak isteyen arkadaşlarımız gözaltına alınmış. Onların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Büyük bir kavganın arifesinde 1 Mayıs alanındayız" diye konuştu.



"KIDEM TAZMİNATLARIMIZI LEŞ KARGALARINA YEDİRECEK MİYİZ?"



Kıdem tazminatlarının fona aktarılacak olmasına tepki gösteren Kani Beko, "Referandumdan önce anlattık 'evet' çıkarsa ilk iş olarak kıdem tazminatını gasp etmek olacağını söylemiştik. Kıdem tazminatının gaspına hayır dedik. DİSK tarihsel bir uyarıda bulundu haklı çıktı. Kıdem tazminatı yük değil işçilerin hakkıdır. Hakkıdır, hakkıdır. İşçinin evine götürdüğü ekmek, iş güvencesidir" diye konuştu.



Beko, "Kıdem tazminatlarımızı leş kargalarına yedirecek miyiz?" diye sordu alanda bulunanlar 'hayır' cevabını verince Beko, "Hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.



"TAŞERON KARDEŞLERİMİZ KADRO ALINCAYA KADAR BEDELİ NE OLURSA OLSUN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"



Kani Beko, "İşçiler kendilerine verilen sözleri, doğruyu da yalanı da unutmazlar. 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce taşeronlara kadro sözü verdiler sözlerini tuttular mı?" diye sorunca alanda bulunanlar 'hayır' cevabını verince Beko, "Bir kez daha söylüyorum görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun. Taşeron işçi kardeşlerimiz kadro alıncaya kadar bedeli ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.



"KİRALIK İŞÇİ DENİLEN KÖLELİK DÜZENİNİ GETİRDİLER KÖLE SATAR GİBİ İŞÇİ KİRALAMAYI YASAL HALA GETİRDİLER"



DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Rüzgardan dolayı ses sorunu yaşandı. Ancak, sesimizi faşist diktatörlük kısamaz. Kiralık işçi denilen kölelik düzenini getirdiler köle satar gibi işçi kiralamayı yasal hala getirdiler. Bu da yetmedi kamu emekçilerini iş güvencesini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Artık yeter hep beraber haykıralım. Köleliğe teslim olmayacağız. Köle satan tüccarlar kaybedecek" dedi.



"İŞSİZLİK FONUMUZU GASP ETMEK İSTEYEN LEŞ KARGALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Kani Beko, "İşsiz sayısı rekorla tarihe geçti. 5 işçiden 3'ü işsiz. İşsizlik hızla artıyor. İşsizlik fonumuzu gasp etmek isteyen leş kargalarına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu" dedi.



"OHAL İLAN EDİP KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER İLE YÜZBİNLERCE KAMU EMEKÇİSİNİ İHRAÇ ETTİLER"



Beko, "Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; OHAL ilan edip kanun hükmünde kararnameler ile yüzbinlerce kamu emekçisini ihraç ettiler. Mahkeme kararı olmadan 85 belediyede kayyum var. Kayyum ile 1500'ün üzerinde arkadaşımız işten atıldı. Gidebilecekleri bir mahkeme bile yok. İşe iade edilene kadar yanlarında olacağımıza söz veriyoruz" dedi.



"16 NİSAN'DA SANDIKLARDAN 'HAYIR' ÇIKTI. YÜKSEK HAKEM KURULUNDAN 'EVET' ÇIKTI"



Referandumdan 'hayır çıktı' diyen Kani Beko, "16 Nisan'da sandıklardan 'hayır' çıktı. Yüksek hakem kurulundan 'evet' çıktı. Ancak siz yaptığınız bu hırsızlık ile nereye kaçarsanız kaçın sizi yakalamak boynumuzun borcu olsun" dedi.



"80 MİLYONUN ANAYASASI İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"



Anayasa değişikliğine değinen Kani Beko, "Bu anayasa değişikliğinin içinde işsizler, köylüler, Kürt sorunu var mı? bu anayasa bizi anayasamız değil. 80 milyonun anayasası için önümüzdeki dönemde birlikte mücadele edeceğiz. Laik sosyal demokrat bir anayasa olmalı. Gün şikayet etme günü değil aydınlık bir ülke için meşale yakalım. 15 -16 haziranda büyük işçi direnişinin yaratanlara selam olsun. Gezi direnişindeki yiğit kardeşlerimize selam olsun. Barış elçilerimize, 101 karanfilimize, selam olsun. Kahrolsun faşist diktatörlük yaşasın işçilerin, kardeşliği birliği. Yaşasın devrim, sosyalizm" diye konuştu.



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