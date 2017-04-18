Dha İstanbul - Kahvehanede Yapılan Konuşmaya 3 Yıla Kadar Dava Açıldı

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



Reina'ya düzenlenen terör saldırının ardından Okmeydanı'nda bir kahvehanede yaptıkları konuşmayla ilgili tutuklanan Halkevleri üyeleri Hamit Dışkaya ve Ayşegül Başar ile 2 firari şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ayşegül Başar, Hamit Dışkaya, Ergin Çavik ve Himmetcan Çeliker şüpheli sıfatıyla yer alırken, bir kişi de ihbar eden sıfatıyla yer aldı.



İddianamede, soruşturmanın 1 Ocak 2017'de V.K isimli şahsın twitter hesabından bildirim üzerine başlatıldığı belirtilerek, sosyal medyada dolaşan bir video kaydında üç erkek ile bir kadının kahve içerisinde bulunduğu ve burada yaptıkları konuşma içeriğine yer verildi.



İKİ ŞÜPHELİ, FİRARİ...



Söz konusu videoda konuşmayı yapan şüphelinin Ergin Cavik olduğu belirtildi. Görüntülerde yer alana Ayşegül Başar ile Hamit Dışkaya'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığı, diğer iki kişinin ise halen firari olarak arandıkları kaydedildi.



"SALDIRILARA KARŞI FARKINDALIK YARATMAK İÇİN"



İddianamede şüphelilerin ifadesine de yer verildi. Ayşegül Başar'ın ifadesinde, "Söz konusu kahvehanede izinli olarak konuşma yaptıklarını, amaçlarının halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek olmadığını, saldırılara karşı tedbirli ve bilinçli olmak için ve bir farkındalık yaratmak için yapılmış bir hareket olduğunu" söylediği belirtildi.



Şüpheli Hamit Dişkaya da bildiri okuyan kişileri tanımadığını ve kendisinin kahvehanede o sırada tamamen tesadüfi olarak bulunduğunu söylediği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Dişkaya'nın ifadesinin aksine suça konu video görüntüleri incelendiğinde şahsın diğer şüphelilerin hemen arkasında ayakta durur vaziyette bulunduğu" ifade edildi.



Diğer şüphelilerin ise firari oldukları için ifadelerinine başvuralamadığı vurgulandı. İddianamede, TCK'nın 216. maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun oluşabilmesi için kışkırtmanın farklı halk topluluklarını birbirine karşı düşmanlığa sevk etmesi ve kamu güvenliği için tehlikeli olabilecek yeterlilikte olması gerektiği belirtildi.



"HER NE KADAR IŞİD'E YÖNELİK BEYANLAR OLSADA..."



İddianamede söz konusu konuşma içeriğinde ise "Her ne kadar terör örgütü IŞİD'e yönelik beyanlarda bulunulduğu ancak konuşmanın sonlarında ise 'gericilerden, faşistlerden, başkanlık sevdalılarından hesap sormaya çağırıyoruz' denmek suretiyle sosyal demokrat yapıya sahip olan insanları, muhafazakar ve milliyetçi görüşe sahip insanlara karşı kışkırttığı, sosyal paylaşım sitelerinde, farklı halk kitleleri arasında gerilime ve ciddi tartışmalara sebebiyet verdiği, bu nedenlerle suçun yasal unsrularının oluştuğu" anlatıldı.



3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ



İddianamede, şüpheliler hekkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kada hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.