Dha İstanbul -  Kağıthane'de  Silahlı Soygun

Belediye otoparklarının hasılatını taşıyan otomobilin önünü kesen silahlı soyguncular yaklaşık 10 bin lira alıp kaçtı.

Dha İstanbul -  Kağıthane'de  Silahlı Soygun

Belediye otoparklarının hasılatını taşıyan otomobilin önünü kesen silahlı soyguncular yaklaşık 10 bin lira alıp kaçtı.

Ersan SAN, İstanbulDHA

Kağıthane Belediyesi'nin otoparklarına ait hasılatı taşıyan aracın önünü otomobille kesen silahlı 2 kişi görevliyi etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 10 bin TL gaspedip kaçtı. .

Olay, Kağıthane Etibank Caddesi'nin Güneş Sokak ile kesiştiği noktada öğle saatlerinde gerçekleşti. Belediyenin otopark işletmelerine ait haftasonu hasılatını taşıyan sivil aracın önü bir başka otomobille kesildi. Otomobilden inen silahlı 2 kişiden 1'i para taşıyan araca yönelip görevliyi etkisiz hale getirdi ve içinde yaklaşık 10 bin lira bulunan çantayı aldı. Soyguncular aynı otomobile binip gözden kayboldu. Olay yerine gelen polis soyguncuların izini bulmaya yarayacak delil aradı, belediye görevlisinin anlattıklarını dinledi. Bu arada Belediye yetkileri de olay yerine geldi. Polis kaçan soyguncuları yakalamaya çalışıyor. 

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Silahlı soyguna uğrayan belediye çalışanından görüntüler

Belediye çalışanının aracından görüntüler

Sivil polis ekiplerinden görüntüler

Vatandaşlardan görüntüler

Genel ve detay görüntüler

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