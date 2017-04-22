Dha İstanbul - Kadıköy ve Bakırköy'de Referandum Protestoları

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL-DHA



Kadıköy ve Bakırköy'de toplanan kalabalık henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarını protesto etti



Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde saat 17.00'de toplanan grup "referandum iptal edilsin" pankartı açtı .



'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen grup, Kadıköy İskele Meydanı'na ulaştı.



Grup adına yapılan basın açıklamasında, " 'Hayır'ı büyüten binlerce insan olarak bu usulsüz seçimi tanımadığımızı deklare ediyoruz" denildi.



BAKIRKÖY'DE DE YÜRÜYÜŞ



Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda da aynı saatlerde toplanan grup da eylem yaptı. 'Hayır, biz kazandık' pankartı taşıyan grup, 'Biz bitti demeden bu seçim bitmez' şeklinde slogan attı . İncirli Caddesi üzerinden yürüyen kalabalık daha sonra ara sokaklarda yürüyüşe devam etti. Bazı kişiler de pencereye çıkarak eylemcilere destek verdi. Zuhuratbaba'daki Muhtar Çocuk Parkı'na gelen kalabalık, burada bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



Görüntü Dökümü



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KADIKÖY'DEKİ EYLEM



-Grubun görüntüsü



-Açılan pankart ve dövizler



-Slogan atılması



-Yürüyüşten görüntü



-Basın açıklaması



BAKIRKÖY'DEKİ EYLEMİ



-Meydanda toplanan kalabalıktan görüntü



-Kalabalığın taşıdığı pankart



-Grubun slogan atarak yürüyüşe geçmesi



-Cadde üzerinden yürüyüşten detay görüntü



-Kalabalığın ara sokaklarda yürüyüşe devam etmesi



-Parkta oturma eylemi yapılması



-Bazı vatandaşların eylemcilere evlerinden destek vermesi



-Genel görüntüler