Dha İstanbul - Kaçırılan Irak Uyruklu İngiliz Vatandaşı İşadamı ile Bir Profesör Fimleri...





Irak uyruklu İngiliz vatandaşı bir işadamı ile Irak uyruklu bir profesörü, sözde bir sempozyuma davet edip İstanbul'a gelmelerini sağladıktan sonra kaçırarak ailelerinden 2 milyon 100 bin dolar fidye isteyen biri Mısır'lı diğeri Irak'lı iki şüpheli filmleri aratmayan bir operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bir evde tutulan rehineler, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Irak polisi ile koordineli yapılan operasyonda olayla ilgili Irak'ın Bağdat kentinde 4 kişinin yakalandığı öğrenildi.



AİLE BAŞVURDU POLİS ALARMA GEÇTİ



İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 15 Nisan 2017 tarihinde başvuran işadamı Hafet Hussaın(58)'in yakınları petrol ve inşaat işleriyle uğraşan Hussaın'ın bir sempozyum için geldiği İstanbul'da kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon 100 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Polise başvuran Hussain'in yakınları işadamının yanında bulunan Prof. Dr.Saad Abed Jasım Almamoorı'nın de kaçırıldığını öğrendiklerini polise söyledi. Mağdurlar ayrıca fidyecilerin gönderdiği işadamı ve profesöre işkence yapılırken görünen resimler ile para istedikleri bir video kaydını da polise teslim etti.



IRAK POLİSİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞILDI



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakare timleri müracaatın ardından harekete geçerek soruşturma başlatıldı. Irak polisi ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda şüphelilerin ön ödeme olarak istediği 100 bin dolar, onların söylediği Bağdat'ta bir döviz bürosuna bırakıldı. Rehine kurtarma ve müzakere timlerinin kontrolünde şüphelilerle yapılan telefon konuşmalarında geri kalan para için 3 gün süre alındı.



YÜZLERCE SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ



Rehine kurtarma ve müzakere timleri tarafından İstanbul'da yürütülen çalışmalarda 13 Nisan 2017 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul'a giriş yapan iki mağdurla ilgili yüzlerce saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelendi. İki işadamının İstanbul'a geldikten sonra bir taksiye binerek Taksim'e geldikleri, kalacakları otele yerleştikten yaklaşık 2 saat sonra tekrar dışarı çıkarak kendilerini kaçıran kişiyle buluştukları tespit edildi.



TUTULDUKLARI EV TESPİT EDİLDİ



Polis şüphelinin ve mağdurların bindiği taksinin plakasını tespit ederek şoförüne ulaştı. Şoförün aracına aldığı kişileri Fatih, Yusufpaşa otobüs durağı önünde bıraktığını söylemesi üzerine ekipler bu yöne kaydırıldı. Polis taksiden inen kişileri yine güvenlik kamera görüntülerinden Fatih, Molla Gürani Mahallesi, Muratpaşa Sokağı'nda bir apartmana girdiğini tespit etti.



OPERASYONLA REHİNELER KURTARILDI



Rehine kurtarma ve müzakere timleri evin etrafını sararken, tüm dairelerin kapısı çalınarak kontrol edildi. Bu sırada kapısı açılmayan 3 numaralı dairenin sahibine ulaşıldığında 3 gün önce Arap kökenli kişilere kiralandığı tespit edildi. Bunun üzerine yasal izinler alınarak evin kapısı kırılarak içeri girildi. Evin bir odasında elleri ve ayakları bağlı olarak tutulan Hafet Hussaın ve Prof. Dr.Saad Abed Jasım Almamoorı kurtarıldı. Evde rehinelerin başında bekleyen Mısır uyruklu Khaled E.(30) ile Irak uyruklu Rabah Abood K.(37) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



REHİNELER AİLELERİNE GASP BÜRO AMİRLİĞİNDE KAVUŞTU



Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirilen rehineler gözyaşları içinde ailelerine kavuştu. Türk polisine teşekkür eden rehineler, 2 gün boyunca her an öldürülme korkusuyla yaşadıklarını anlattılar. Rehineler polislere kendilerine önce mail yoluyla İstanbul'da yapılacak bir sempozyuma davet edildiklerini, telefonla konuştukları kişilere inanarak İstanbul'a geldiklerini söyledi. Olay günü sözde kendilerini sempozyuma götürecek kişiyle buluştuklarını ancak kaçırılarak bir eve götürüldüklerini anlattıkları belirtildi.



BAĞDAT'TA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan İstanbul'daki operasyonun bitmesiyle Irak poliside harekete geçerek şüphelilerle irtibatlı oldukları tespit edilen 4 kişiyi Bağdat'ta gözaltına aldı. Bu kişiler arasında şüphelilerin ön ödeme olarak istedikleri 100 bin doların bırakıldığı döviz bürosunun sahibinin bulunduğu öğrenildi.



TUTUKLANDILAR



Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Khaled E. ile Rabah A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:



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-Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri



-Şüphelilerin adliyeye sevki