Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA
FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde belirlenen adreslere giden polis ekiplerinin 37 şüphelinin adreslerinde arama yaptığı da öğrenildi.
Dha İstanbul- İTÜ'de "Fetö" Operasyonu : 37 Gözaltı Kararı
Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHAFETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA
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