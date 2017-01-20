Dha İstanbul- İTÜ'de "Fetö" Operasyonu : 37 Gözaltı Kararı

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHAFETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dha İstanbul- İTÜ'de

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA

FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde belirlenen adreslere giden polis ekiplerinin 37 şüphelinin adreslerinde arama yaptığı da öğrenildi.

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