Dha İstanbul - İstanbul Polisinin Drone Alarmı

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN GÜNEYİNDE DENİZ ÜSTÜNDE UÇTUĞU BELİRTİLEN DRONE'NİN YOLCU UÇAKLARININ İNİŞİNİ ETKİLEDİĞİ BİLDİRİLİYOR.



Ersan SAN, İstanbulDHA



İstanbul polisi, Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçakların güzergahında korsan drone uçurulduğu ihbarı üzerine alarma geçti. Drone'nin uçtuğu belirtilen bölgede inceleme için deniz polisi botu ve polis helikopteri harekete geçti. Korsan drone'nin yerinin kule tarafından tespit edildiği yeşilköy'ün 2 km açığında, deniz üstünde uçan uzaktan kumandalı hava aracının indirilmesi için çalışmalar sürüyor.