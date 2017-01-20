Dha İstanbul - İstanbul'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHAİstanbul'da etkili olan yağmur, yüksek kara bıraktı.

Dha İstanbul - İstanbul'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

İstanbul'da etkili olan yağmur, yüksek kara bıraktı.

Kentte yağan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kara bıraktı. Kar yağışı Hadımköy'de kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Hadımköy'de kar yağışı görüntüleri

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