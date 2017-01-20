Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
İstanbul'da etkili olan yağmur, yüksek kara bıraktı.
Kentte yağan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kara bıraktı. Kar yağışı Hadımköy'de kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Hadımköy'de kar yağışı görüntüleri
Dha İstanbul - İstanbul'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHAİstanbul'da etkili olan yağmur, yüksek kara bıraktı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
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