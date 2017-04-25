İstanbul'da 5 Bin Polisle 'Yeditepe Huzur' Denetimi Yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik polislerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi.

DENETİME DENİZDEN VE HAVADAN DESTEK

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde deniz polisi teknelerde denetimeler yaptı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Beyoğlu İmrahor Caddesi, Beşiktaş Levent, Fatih Balat ve Maltepe'de oluşturulan polis noktalarında, şüpheli görülerek durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçların içerisindeki kişilere de üst araması yapıldı. Denetimlerin gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.