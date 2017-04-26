Dha İstanbul- İstanbul'da Teog Heyecanı

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA



Ortaokul 8. sınıfta okuyan öğrencilerin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavları başladı.



Sınava girmek için Kadıköy Halil Türkkan Ortaokulu ve Fatih'teki Çapa Ortaokulu'na gelen öğrenciler çalıştıklarını belirterek, iyi bir yere gelmek istediklerini söyledi. Veliler de çocukları için iyi bir gelecek temennisinde bulundu. Puanları liselere geçişte kullanılacak TEOG sınavları Türkçe sınavı ile başladı. Öğrenciler daha sonra Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarına girecek.



Görüntü Dökümü:



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-Kadıköy Halil Türkkan ortaokulundan görüntü



-Okul önünde bekleyen velilerden görüntü



-Veliler ile röp



-Okul bahçesindeki öğrencilerden görüntü



-Öğrenciler ile röp



-Okula girmeleri



-Sınıflardan görüntü



-Görevlilerin öğrencilere sınav bilgi vermesi



-Fatih'te sınava gelen öğrenciler



-Sınıfta sınavı bekleyenler



-Okuldan görüntü



-Öğrenci ve veliler



-Öğrenciler ile röp



-Veliler ile röp



-Detaylar