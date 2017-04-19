Dha İstanbul - İstanbul'da Referandum Protestoları...

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İbrahim AKTÜRK - İdris TİFTİKÇİ - Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA



İstanbul'un çeşitli ilçelerde bu akşam da, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarını protesto eylemleri yapıldı.



BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI



Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda saat 19.30'da toplanan yaklaşık 200 kişilik bir grup, refrandum sonuçlarını protesto etti. Kalabalık, ellerinde tencere ve tavalarla yürüyüşe geçti. 'Hayır biz kazandık' pankartı taşıyan grup, 'Her yer hayır, her yer direniş' diye slogan attı. Kalabalık, yaklaşık bir saat boyunca ara sokaklardan sloganlar atıp yürüyüş yaparak tekrar Özgürlük Meydanı'na geldi. Grubun yürüyüşü sırasında bazı kişiler, balkondan tencere ve tavaları birbirine vurarak kalabalığa destek verdi. Eylem olaysız bir şekilde sona erdi.



KADIKÖY'DE AYNI YERDE TOPLANDILAR



Yüzlerce kişi dün toplandıkları Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde buluştu. Pankart açan grup, 'Hayır kabul etmiyoruz', 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor', sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Ara sokaklarda yürüyen gruba balkonlara çıkan bazı kişiler, tencere ve tavalar ile ses çıkartarak destek verdi. Fenerbahçe'deki İlçe Seçim Kurulu önüne kadar kadar yürüyen grup, burada basın açıklaması yaptı. Eylem sırasında polis yoğun güvenlik önlemi alırken grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.



BEŞİKTAŞ KARTAL MEYDANI'NDA YİNE TOPLANDILAR



Bir grup, bu akşam yine saat 19.30'da Beşiktaş Kartal Meydanı'nda buluştu. Kalabalık grup, 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'Beşiktaş uyuma hıyırına sahip çık' sloganları atarak yürüdü. Ara sokaklarda yaklaşık 2 saat yürüyen gruba, balkonlara çıkan bazı kişiler, tencere ve tava ile ses çıkararak destek verdi. Grup, tekrar Beşiktaş Kartal Meydanı'na geldikten sonra olaysız dağıldı.



AVCILAR'DA BU AKŞAM DA YÜRÜDÜLER



Avcılar'da toplanan yaklaşık 100 kişilik grup da, henüz resmi sonuçları açıklanmayan referandum sonuçlarını bu akşam da protesto etti.



Trafiğe kapalı Marmara Caddesi'nde bir araya gelen grup, 'Hayır bitmedi daha yeni başlıyor' yazılı pankart taşırken 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi mücadeleye devam' sloganları atarak düdük çaldı. Zaman zaman alkışlı protesto yapan grup, Belediye Havuz Meydanı önüne kadar yürüyerek eylemlerini bir süre daha devam ettirdi.



Görüntü Dökümü:



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BAKIRKÖY



-Meydanda toplanan kalabalık



-Eylemcilerin slogan atmaları



-Kalabalığın ellerindeki tencere ve tavalar



-Eylemcilerin düdük çalmaları



-Grubun yürüyüşe geçmesi



KADIKÖY



-Grubun toplanması



-Slogan atarak yürümeleri



-Balkondan tencere tava ile ses çıkaranlar



-Yapılan basın açıklaması



BEŞİKTAŞ



-Grubun toplanması



-Slogan atarak yürümeleri



-Balkonlardan tenecere tava ile ses çıkaranlar



AVCILAR



-Eylemden görüntüler