Dha İstanbul-  İstanbul'da Referandum Öncesi Deaş Operasyonları: 11 Gözaltı

4 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON KAMERADA



İstanbul'da son bir hafta içinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda referandum öncesi eylem hazırlığında olduğu belirtilen toplam 11 kişi gözaltına alındı.



Bu operasyonlar kapsamında Kağıthane ve Kadıköy'de düzenlenen ve 4 kişinin gözaltına anlar polis kamerasına yansıdı.







Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi sansasyonel eylem hazırlığında oldukları istihbaratı üzerine son 1 haftada yaptığı operasyonlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı.



DÜN GECEKİ OPERASYON KAMERADA



Ekiplerin dün gece Kağıthane ve Kadıköy'de 5 adrese eş zamanlı operasyon kameraya yansıdı. Bu operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.







TOPLAM 11 GÖZALTI



DEAŞ'a yönelik son 1 haftada Beyoğlu, Bahçelievler, Beykoz, Kağıthane ve Kadıköy'de yapılan operasyonlarda 2'si Suriye uyruklu, 1'i Tacikistan uyruklu toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin referandum öncesi sansasyonel eylem hazırlığında olduğu öne sürüldü.







Görüntü Dökümü



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(Polis Kamerası)



-TEM Özel Tim ekiplerinin görüntüsü



-Ekiplerin evlere girmesi



-Evlerde yapılan aramalar



-Gözaltına alınan kişilerin polis aracına bindirilmesi



-Genel ve detaylar