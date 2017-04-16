Dha İstanbul- İstanbul'da İlk Sandıklar Açıldı; Oy Sayım İşlemi Başladı (2)
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Erhan TEKTEN - İbrahim AKTÜRK - İstanbul DHAAnayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul'da oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Erhan TEKTEN - İbrahim AKTÜRK - İstanbul DHA
Anayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul'da oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Sandıklarda oy sayım işlemi başladı.
Görüntü Dökümü:
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-Sandıklardan görüntüler
-Oy sayımından görüntüler