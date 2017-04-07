Dha İstanbul - İstanbul'da Fetö Operasyonu: Denizli'de Aranan İş Adamı İstanbul'da Yakalandı

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Abdullah Yağcı, Avcılar'da sahte kimlikle yakalandı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Abdullah Yağcı'nın İstanbul'da saklandığını belirledi. Bunun üzerine TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda Yağcı'nın, geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında Avcılar'da bulunan bir kafede eşi ile birlikte oturduğunu belirledi. Yapılan operasyon Yağcı gözaltına aldı. Abdullah Yağcı'nın yapılan üst aramasında Ferhat K. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Ekipler Yağcı'nın Bahçeşehir'de kaldığı evde yaptığı aramalarda bulunan 2 tablet bilgisayara incelemek üzere el koydu.







EŞİNİ AĞABEYİ OLARAK TANITTI



Yağcı'nın yakalanmamak amacıyla teknik ve fiziki takibe karşı telefon kullanmadığını, yaklaşık 3 aydır İstanbul'da saklandığını, eşinin ise site sakinlerine Abdullah Yağcı'yı ağabeyi olarak tanıttığı belirlendi.







PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM VAR İLAÇLAR ALIYORUM YALANI



Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Yağcı'nın yakalandığı sırada polis ekiplerine, "Ben Ferhat K.'yım, psikolojik rahatsızlığım var, ilaçlar alıyorum. Kimliğim gerçek" şeklinde kandırmaya çalıştığı iddia edildi.



2 TEKSTİL FİRMASI KHK İLE TMSF'YE DEVREDİLMİŞ



1 Eylül 2016'da yayınlanan Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile Abdullah Yağcı'nın 2 tekstil firmasının TMSF'ye devredildiği öğrenildi.







TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yağcı, dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Görüntü Dökümü



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Abdullah Yağcı ve eşinin oturması



-Kafedeki çalışanların yanlarına oturması



-TEM ekiplerinin kimlikleri kontrol etmesi



-Yağcı'nın gözaltına alınması



-Genel ve detaylar