Dha İstanbul- İstanbul'da Fetö Operasyonu

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA



İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan bazı kişiler sağlık kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Hastaneye getirilen şüpheliler



-Hastaneden çıkışları



-Detaylar