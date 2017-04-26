Dha İstanbul- İstanbul'da Fetö Operasyonu
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHAİstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan bazı kişiler sağlık kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Hastaneye getirilen şüpheliler
-Hastaneden çıkışları
-Detaylar