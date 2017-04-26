Dha İstanbul- İstanbul'da Fetö Operasyonu : 172 Gözaltı

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ- Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan FETÖ-PDY'nin 'Mahrem Hizmetler Soruşturması' kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.



Operasyon kapsamında İstanbul'da da emniyet teşkilatındaki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olduğu iddiasıyla 390 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. 417 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda 172 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun çeşitli adreslerde devam ettiği öğrenilirken, 218 kişinin aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Hastaneye getirilen şüpheliler



-Hastaneden çıkışları



-Detaylar



26.04.2017 - 10.26 Haber Kodu : 170426021