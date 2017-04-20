Dha İstanbul - İstanbul'da Dolu Yağdı

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN / İstanbul DHA



İstanbul'da dolu yağışı başladı. Park halindeki araçların üzeri beyaza büründü. Dolu yağışı aralıklarla sürüyor. Mecidiyeköy'de etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.



Görüntü Dökümü:



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-Beyoğlu'nda dolu yağışından görüntüler



-Üzeri beyaza bürünen araçlar



-Mecidiyeköy D-100 karayolunda ilerlemeye çalışan araçlar



-Zincirlikuyu'da etkili olan dolu yağışı