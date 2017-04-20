Dha İstanbul - İstanbul'da Dolu Yağdı

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN / İstanbul DHAİstanbul'da dolu yağışı başladı.

Dha İstanbul - İstanbul'da Dolu Yağdı

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN / İstanbul DHA

İstanbul'da dolu yağışı başladı. Park halindeki araçların üzeri beyaza büründü. Dolu yağışı aralıklarla sürüyor. Mecidiyeköy'de etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Beyoğlu'nda dolu yağışından görüntüler

-Üzeri beyaza bürünen araçlar

-Mecidiyeköy D-100 karayolunda ilerlemeye çalışan araçlar

-Zincirlikuyu'da etkili olan dolu yağışı

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