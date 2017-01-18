Dha İstanbul - İstanbul Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Trafiğine Kapatıldı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA



İstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Özellikle Sarıyer ve çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-İstanbul Boğazından görüntü



-Sis içinde kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü



-FSM'den görüntü



-Boğaz kenarında spor yapanlar



-Selfie çekenler



-Genel ve detaylar