Dha İstanbul - İstanbul Barosu'ndan Çirkin Paylaşım İçin Suç Duyurusu

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA



İstanbul Barosu, Facebook sayfasından "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları GANİMET olarak EVET çilere HELALDİR" şeklinde mesaj paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A.hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şüpheli Ömer A.'nın söyleminin terör örgütü DAEŞ'ın söylemi olduğu, söylenen bu ifadelerle terör örgütü propagandası yapıldığı belirtildi. Şüpheli Ömer A.'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından cezalandırılması talep edildi.



DİLEKÇEDE SÖZ KONUSU PAYLAŞIMLARA YER VERİLDİ



İstanbul Barosu adına bugün Avukat Atilla Özen tarafından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sunulan dilekçede "Ömer A. Facebook hesabından 11 Nisan 2017 tarihinde 'Sevgili dostlar!!! CHP açıkça savaş ilan ederek bu hususta elinden geleni ardına koymamaktadır. Meclis de başladıkları saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleri ile EVETçilerin üzerine çevirmişlerdir. 17 Nisan günü savaşı kazanınca bunların karıları ve kızları GANİMET olarak EVETçilere HELALDİR' şeklinde paylaşımda bulunmuştur" denilerek şüphelenin paylaşımlarına da devam ederek suç işleme kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALEP EDİLDİ



Dilekçede, "Şüphelinin 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da 'Evet' çıkması halinde CHP'lilerin eş ve kızlarının ganimet olarak 'Evet' oyu verenlere helal olduğunu ifade etmek suretiyle halkın bir kesimini internet sosyal paylaşım sitesi marifetiyle alenen aşağılayarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işlemiştir. Kanunun 216/2 maddesinde 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilmiştir. Ayrıca TCK'nın 122. Maddesinde de yer alan 'Nefret ve ayrımcılık' suçu da işlenilmiştir. Bu söylem DAEŞ terör örgütünün söylemi olup şüpheli örtülü olarak terör örgütü propagandası yapmaktadır. Bu örgütün dünyadaki terörist eylem ve faaliyetleri insanlık suçu olup aleni olarak söylenen bu ifadelerle terör örgütü propagandası yapılarak suç ve suçlu övülmektedir. Yazılı ve görsel medyada şüphelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü'nde gece amirliği yaptığı bildirilmiştir. İBB'nin resmi twitter hesabından da şüphelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi memuru olduğunu, açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilmiştir. Şüpheli ise Facebook hesabını kapatmıştır. Bildirilen olay nedeni ile şüpheli hakkında gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep ederim" denildi.