Dha İstanbul - İstanbul'a Havadan da Güvenlik Önlemi





1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da kara ve denizin yanı sıra havadan da güvenlik önlemleri alındı. İstanbul üzerinde görerek uçuş yapan tüm sivil hava araçlarının uçuşlarına da izin verilmiyor. Saat 05: 30 ile 20: 30 arasında Taksim'in de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçaplı bir sahada görevli olmayan devlete ait hava araçları da uçamıyor. Bu bölgelerde sadece polis helikopterleri uçabiliyor. Yayınlanan NOTAM'la bu bölgelerin koordinatları tüm havacılık kuruluşlarına ve ilgili yerlere bildirildi. - İstanbul