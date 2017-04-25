Dha İstanbul - İş Adamı Mete Bora Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Taner YENER- Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA



İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren SUMMA A.Ş'nin Onursal Başkanı Mete Bora (76), düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Ankara'da Atakule'den, Saint Petersburg, Moskova ve Venezuela'da pek çok gözde binanın yapımına kadar sayısız güzel esere imza atan Mete Bora için bugün Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze törenine eşi Mürüvvet, oğulları Selim, Fatih ve Sinan Bora, gelinleri Zeynep, Ecaterina, Catalina Bora, torunlarının da bulunduğu aile fertleri, eski bakanlardan Cavit Çağlar ve Lütfullah Kayalar, DHA Genel Müdürü Uğur Cebeci, Ergun Gürsoy, Başaran Ulusoy, Murat Özyeğin'in de aralarında bulunduğu iş ve siyaset, medya dünyasından birçok isim katıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın çelenk gönderdiği törende Mete Bora'nın ailesi taziyeleri cami avlusunda kabul etti.



Mete Bora'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos'taki aile mezarlığında defnedildi.



YAŞLILIK PLATFORMU'NUN DA KURUCUSUYDU



Plastik sanatlar dalında genç Türk sanatçılarının desteklemek amacıyla dünyanın çeşitli merkezlerinde uluslararası sanat etkinlikleri düzenleyen bir girişimci ve çağdaş sanat eserleri kolleksiyoneri olan Mete Bora, toplumun önemli bir kesimini oluşturan yaşlılık ve yaşlı hakları konularında Türkiye'de ilk kez Yaşlılık Platformu'nun ve TURYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin kurucusuydu. Yaşlı bireylere çağdaş düzeyde bakım hizmetleri sağlayabilmek amacıyla da Akyurt Vakfı, Akyurt Yaşam evini kurmuştu.







Görüntü Dökümü:



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Cenazeden görüntüler



Aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesi



Cenaze namazının kılınması



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