Dha İstanbul- İnternet Üzerinden ve Sms ile Cinsel İçerikli Hap Satan Kişiye Operasyon

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri ve cep telefonu mesajlarıyla cinsel içerikli hap, jel gibi çeşitli malzemeleri satan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde iki adres belirledi. Adresleri bir süre takip eden Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Ocak Perşembe günü adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 12 bin 148 adet cinsel içerikli hap, bin 214 adet jel, 68 şişe sprey, 10 adet ıslak mendil ve 3 bin 460 tane etiket ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir evde yakalanan O.M. isimli şüpheli gözaltına alındı. O.M. ile ilgili 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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(Polis Kamerası)



-Polis ekiplerinin baskın anı



-Ekiplerin arama yapması



-Ele geçirilen cinsel içerikli ürünlerin sergisi



-Genel ve detaylar