Dha İstanbul- İbrahim Kutluay Sabah, Demet Şener Öğleden Sonra Aynı Sandıkta Oy Kullandı

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ -İstanbul DHA



Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile boşanma davası süren Demet Şener Kutluay saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı. İbrahim Kutluay saat 10.00 sıralarında aynı sandıkta oy kullanmıştı. 1218 numaralı sandığa gelen Demet Şener, sandık görevlilerinden oy pusulasını aldıktan sonra kabine gitti. Tercihini yapan Demet Şener Kutluay oy pusulasının bulunduğu zarfı sandığa attıktan sonra "Hayırlı olsun hepimize" dedi. Çıkışta bir açıklama yapan Demet Şener Kutluay, "Vallahi vatana millete hepimize hayırlı olsun. Ben de vatandaşlık görevim için geldim. Umarım her şey güzel olacak hepimiz için" dedi.



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-Demet Kutluay'ın oy kullanma işlemleri



-Çıkışta yaptığı açıklama