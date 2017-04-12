Hastaneden Açıklama Geldi! İbrahim Erkal Beyin Kanaması Geçirmiş, Derin Komada
Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi: Son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptandı. Derin koma durumunda olan hastamız, ameliyata alındı.
Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, "Son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır" denildi.
ÖZEL HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Erkal, Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından İbrahim Erkal, ambulansla Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ, DERİN KOMADA
Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili olarak hastaneden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beyin kanaması ön tanısı ile getirilen, evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın yapılan tetkikler sonucundan son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır."