Dha İstanbul - İbrahim Erkal'ın Sağlık Durumu

Enver ALAS - İSTANBUL DHA



Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.



Erkal'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan İbrahim Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği, hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" denildi.