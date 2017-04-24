Dha İstanbul- Hrant Dink Cinayetine İlişkin 3'üncü İddianame Hazırlandı (2)
Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu iddianamede eski savcı Zekeriya Öz'le Ekrem Dumanlı da sanıklar arasındaÜmit TÜRK, İstanbulDHAAgos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin açılan dava haricinde yürütülen soruşturmada 3'üncü iddianame de hazırlandı.
Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu iddianamede eski savcı Zekeriya Öz'le Ekrem Dumanlı da sanıklar arasında
Ümit TÜRK, İstanbulDHA
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin açılan dava haricinde yürütülen soruşturmada 3'üncü iddianame de hazırlandı. Bu iddianamede Dink, cinayetin FETÖ ile bağlantısına dikkat çekildi. İddianamede bir numaralı şüpheli FETÖ elebaşısı Fettullah Gülen yer alırken, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman Gazetesi müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 51 kişi şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler arasında jandarma görevlileri ve bazı gazetecilerin isimleri de var.
122 SAYFADAN OLUŞUYOR
Şişli'deki Agos gazetesinin önünde 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hrant Dink cinayeti soruşturmasında 3. iddianamede tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iddianamede 122 sayfadan oluşuyor. İddianamede; Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink ve Sera Dink "şikayetçi" sıfatıyla yer aldı.
İDDİANAMEDE YER ALAN ŞÜPHELİLER...
İddianamede; FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün, Faruk Mercan, Muammer Ay, avukat Halil İbrahim Koca ile meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi yüzbaşı Muharrem Demirkale ile cinayet döneminde İstanbul ve Trabzon'da çalışan jandarma görevlileri Yavuz Karakaya, Ecevit Emir, Ali Barış Sevindik, Eyüp Temel, Metehan Kadir Yıldırım, Veysel Şahin, Önder Araz, Osman Kırçalı, Ergün Yorulmaz, Atilla Güçlüoğlu, Birol Ustaoğlu, Metin Balta, Murat Bayrak, Yüksel Avan, Volkan Şahin, Ünsal Gürel, Şeref Ateş, Okan Şimşek, Hüseyin Yılmaz, Gazi Günay, Cevat Eser, Adnan Acar, Rahmi Özer, Mustafa Küçük, Musa Yıldırım, Mikdat Özbek, Emre Cingöz, Yusuf Bozca, Abdullah Dinç, Bekir Yokuş, Hacı Şefik Şimşek, Niyazi Malkoç, Resül Kütükoğlu, Ahmet Faruk Aydoğdu ile bir yayınevinin sahibi olan Adem Sarıgöl ve cinayet döneminde çeşitli rütbelerde görevli polisler Tefik Cantürk, Ahmet Çetiner, Metin Balta, Yakup Kurtaran ve Metin Canbay da şüpheli sıfatıyla yer aldı.
BAŞSAVCILIK ONAYLADI
Başsavcılığın onayladığı iddianame, Dink cinayetine ilişkin ana davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine birleştirilme talebiyle gönderildi.
İSTENEN CEZALAR...
İddianamede şüpheli Fetullah Gülen'in, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürme suçuna iştirak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca, Gülen'in "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Şüpheliler eski savcı Zekeriya Öz ve gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Faruk Mercan, Ekrem Dumanlı ile eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz ve diğer jandarma görevlilerinin de bulunduğu 40 şüphelinin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürme suçuna iştirak" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu şüphelilerin ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede aralarında Ercan Gün, Muammer Ay, Adem Sarıgöl, Ahmet Çetiner, Atilla Güçlüoğlu, Birol Ustaoğlu, Metin Balta, Murat Bayrak, Yakup Kurtaran ve Yüksel Avan'a da, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, hapis cezasına çarptırılması istendi.
Görüntü Dökümü:
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Öz ve Dumanlı'nın arşiv görüntüleri