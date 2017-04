Dha İstanbul- Hırsıza ve Kaybolmaya Karşı Akıllı Valiz Kılıfı

İşi gereği dünyanın dört bir tarafını dolaşan, bu süreç içinde çok sayıda valizini kaybettiği veya içindeki eşyaları çalındığı için mağdur olan İşletme Mühendisi Volkan Yılmazer akıllı bir kılıf üretti.



Mybag adını verdiği kılıf ve etiket önlemli sistemle hem hırsızlığa karşı, hem de kaybolmaya karşı iki önlem alınıyor. Volkan Yılmazer bugün basın mensuplarına iki aşamalı akıllı kılıfı anlattı.



Atatürk Havalimanı Konferans Salonu'nda bugün bir basın toplantısı düzenleyen Volkan Yılmazer yıllarca haftada en az 5 uçuş yaptığını, hatta pilotlardan fazla uçtuğunu, bu yüzden de çok sayıda valiz kaybedip, hırsızlık olayı ile karşılaştığını belirtti.Yılmazer en çok oğluna aldığı oyuncağın ABD'de çalınması üzerine üzüldüğünü ve bu ürünü ürettiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Oğlumun oyuncağının çalındığı gün çok üzüldüm. Valiz taşımanın sterisini çok yaşadım. Buna çözüm bulmak içinde çok çare aradım. Kilitler hiçbir işe yaramıyordu. Bir tükenmez kalemle bile valizleri açıyorlardı. Uzun çalışma sonunda bu sistemi buldum. Önce özel bir kumaştan bir kılıf yaptık. Akıllı Kılıf Mybag olarak adlandırdık. Birçok probleme çözüm oldu. Isıya dayanıklı ve su geçirmeyen özel kumaştan kılıfın üstünde yer alan akıllı etiket sayesinde valizin kaybolması durumunda bulan kişi size ulaşabiliyor. Kılıf üzerindeki kod numarasını bulan kişi belirlenen telefona ücretsiz SMS atabiliyor. Bu akıllı teknoloji sayesinde valizler sahibine kolayca ulaşabiliyor.ö



VALİZ PSİKOLOJİSİ VAR



Volkan Yılmazer her valizin bir psikolojisi olduğunu belirterek,"Valiz bir seyehate gittiğiniz zaman oradaki evinizdir. Evinizin içinde bulunduğu bir taşıma aracıdır. Valizinizi uçağa verirken arkasından bakar hüzünlenirsiniz. Beklerken de stres yaşar, ya çıkmazsa diye heyecanlanırsınız. Onun için valizin psikolojisi vardır. Sizi etkiler.Bütün dünyada her yıl havalimanlarında 25 milyon valiz kaybolur. Ayrıca her bin valizden birisi de hırsızlık olayı ile karşılaşır. Dünyada en çok sırasıyla ABD, Afrika, Uzak Doğu, İspanya ve İtalya'da en çok hırsızlık olur. Türkiye bu konuda en iyileri arasındadır. Az hırsızlık olurödedi.



Hırsızlığa karşı da kılıf üstüne takılan akıllı güvenlik mühürleri olduğunu belirten Yılmazer şunları söyledi: "Akıllı güvenlik mühürlerinin açılması durumunda valizin açıldığı anlaşılır. Bu durumda hemen ilgili havayolu güvenliğine veya personeline o anda bildirebilirsiniz. Bu müğürlü etiketi gören havalimanındaki hırsızlar valizi açmaktan imtina ederler. Onlar bu mühürü çok iyi tanırlar. Kılıfın bağlantı noktasındaki bu mühürlü etiket açıldığında valiz açılmış demektir.ö



Piyasa fiyatının kılıf ve 5 adet mühürlü etiketle birlikte 59 lira olduğunu belirten Volkan Yılmazer bu ürünü dünya sunmaktan dolayı gurur duyduğunu sözlerine ekledi Yılmazer, hırsızlık ve valizlerin zarar gördüğü yerlerin özellikle havalimanlarında yükleme esnasında gerçekleştiğini aktararak basın mensuplarına videolarla valizlerin başına neler geldiğini anlattı. Yılmazer, basit bir tükenmez kalemle kilitli valizlerin nasıl açılabildiğini de kameralar önünde ispatladı.



