Dha İstanbul - (Havadan Görüntülerle) Kuzey Çevre Otoyolu'na Viyadük Bakımı





Açılışı 26 Ağustos 2016'da gerçekleşen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun Avrupa kesiminde yürütülen viyadük genleşme derzlerindeki onarım çalışmaları nedeniyle, trafik kontrollü olarak devam ediyor.



8 ŞERİTLİ YOLUN BİR YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI



Kamyon, tır ve otobüslerin zorunlu olarak geçtiği 8 şeritli karayolunun, Uskumruköy mevkindeki yaklaşık 3 kilometrelik kısım Anadolu yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Diğer yön ise dubalarla ikiye bölünerek 2 gidiş 2 geliş olarak kullanılıyor. IC İçtaş - Astaldi konsorsiyumu ICA tarafından inşa edilen ve işletilen yolda sürücüler, işaretleme, yönlendirme ve elektronik uyarı levhaları ile daraltılan yola yönlendiriliyor. Ana Kontrol Merkezinden 7/24 kameralarla izlenen köprü ve otoyol güzergahında işçiler, viyadüklerin onarımı için ter döküyor.



ICA: SERT KIŞ KOŞULLARININ OLUŞTURDUĞU OLUMSUZLUKLAR GİDERİLMEYE ÇALIŞILIYOR



Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda, İşletme, Bakım ve Operasyon faaliyetlerinin açılıştan bu yana düzenli bir şekilde sürdürüldüğünü belirten ICA yetkilileri, "Güzergah üzerinde rutin bakım ve onarım çalışmaları devam ederken bir yandan da yoğun kar yağışı ve sert kış koşullarının yol üzerinde oluşturduğu olumsuzluklar giderilmeye çalışılıyor ve viyadük genleşme derzlerinde onarım çalışmaları yürütülüyor. Teknik gerekler ve yol güvenliği nedeni ile kısa süreli şerit kapamaları söz konusu olabiliyor. Çalışmalar ile ilgili tüm ilgili kurumlar da bilgilendiriliyor" dediler.



Otoyol ve trafik güvenliğinin dikkate alındığını vurgulayan yetkililer, sert kış koşullarının getirdiği genleşme derzleri çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.



Görüntü Dökümü:



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-Çalışmaların havadan görüntüleri - İstanbul