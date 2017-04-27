Dha İstanbul(Havadan Görüntülerle)- İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis Devam Ediyor

Ali AKSOYER / İstanbul DHAİstanbul Boğaz'ında yoğun sis devam ediyor.

Dha İstanbul(Havadan Görüntülerle)- İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis Devam Ediyor

Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul Boğaz'ında yoğun sis devam ediyor. Kuruyük gemisiyle çarpışarak batan Rus askeri geminin kurtarma çalışmalarına katılan Türk askeri gemileri ile Kıyı Emniyetine bağlı gemilerinin İstanbul Boğazı'na dönüşü sırasında yoğun sis gözlendi.

Görüntü Dökümü:

3.Köprü'de havadan görüntüler

-Sis görüntüleri

-Boğazdan geçen gemiler

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