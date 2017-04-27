Dha İstanbul(Havadan Görüntülerle)- İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis Devam Ediyor
Ali AKSOYER / İstanbul DHAİstanbul Boğaz'ında yoğun sis devam ediyor.
Ali AKSOYER / İstanbul DHA
İstanbul Boğaz'ında yoğun sis devam ediyor. Kuruyük gemisiyle çarpışarak batan Rus askeri geminin kurtarma çalışmalarına katılan Türk askeri gemileri ile Kıyı Emniyetine bağlı gemilerinin İstanbul Boğazı'na dönüşü sırasında yoğun sis gözlendi.
Görüntü Dökümü:
3.Köprü'de havadan görüntüler
-Sis görüntüleri
-Boğazdan geçen gemiler