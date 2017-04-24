Dha İstanbul - (Havadan Görüntülerle) 23 Nisan'da 400 Çocuk Gönülleri Fethetti

Ali AKSOYER / İstanbul DHA



Sarıyer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerinde 7 ülke ve Türkiye'nin 8 şehrinden gelen yaklaşık 400 çocuk gönülleri fethetti. 6 gün İstanbul'da misafir olan çocuklar süren tekne gezileri yaptı, fidan dikti, 23 Nisan kortej yürüyüşlerine katıldı. Çocuklar etkinliği son gününde ise binlerce İstanbullunun katıldığı bir programda sergiledikleri gösterilerle izleyicileri büyüledi. Etkinliğin son gününde şarkıcı Cem Belevi'de şarkılarıyla İstanbulluları coşturdu.







393 ÇOCUK KATILDI



23 Nisan kutlamaları programı kapsamında Diyarbakır, Sivas, Rize, Edirne, Bitlis, Erzincan, Mardin ve Van illeriyle Romanya, Rusya, Kosova, Ukrayna, Arnavutluk, K.K.T.C ve Makedonya'dan toplam 393 çocuk Sarıyer'de ağırlandı. Misafir çocuklar İstanbul'da misafir oldukları günlerde tekneyle boğazı gezdiler. fidan diktiler ve 23 Nisan kortej yürüyüşlerine katıldılar.



TÜM DÜNYAYI BARIŞA ÇAĞIRDILAR



Türk ve yabancı çocukların kaynaştığı etkinlikler sırasında çocuklar barış temalı bir bildiri okuyarak, tüm dünyayı barışa davet ettiler. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç "En uzaktakilere söylüyorum, çocukları dinleyin yeter, çocukları sevin yeter, çocuk mutluluk demek, çocuk barış demek. Onların kafalarında hiç soru işareti yok, iletişim kurmak için aynı dili kullanmalarına bile gerek yok. En iyi iletişimi kalbinizdeki sevgiyle anlatabilirsiniz" dedi.



GÖSTERİLERİYLE BÜYÜLEDİLER



23 Nisan Pazar günü Sarıyer, Bahçeköy'de bulunan Life Park'ta yapılan kapanış gösterilerinde ise Türkiye'den ve yurt dışından gelen çocuklar oynadıkları halk oyunları ile izleyicilerin beğenisini topladı.. Çocukların gösterileri binlerce izleyici tarafından dakikalarca alkışlandı. Çocukların gösterilerinin ardından sahneye çıkan Cem Belevi ise şarkıları ile İstanbulluları çoşturdu. İstanbul'un dört bir yanından gelen minikler ise etkinlik kapsamında hazırlanan çeşitli atölyeler, oyun grupları ve oyun parkurlarıyla gönüllerince eğlenerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.







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Etkinliğin görüntüleri